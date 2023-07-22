Торговый центр в Москве затопило кипятком, три человека оказались заблокированными

Фото: Александра Краснова / ТАСС

Несколько десятков человек пострадали в результате прорыва горячего водопровода в торговом центре "Времена года" на Кутузовском проспекте в Москве, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ТАСС.

"В ТЦ "Времена года" произошел прорыв трубы с горячей водой, пострадали несколько десятков человек. На втором этаже есть заблокированные люди", — сказали агентству в экстренных службах.

В экстренных службах также сообщили, что два человека получили ожоги.

"Ожоги у двух человек, медики оказывают помощь. Три человека заблокированы, к ним направлены сотрудники МЧС", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что у сотрудницы гипермаркета, расположенного в торговом центре, из-за случившегося произошел сердечный приступ.

Троих пострадавших госпитализировали.