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  • Торговый центр в Москве затопило кипятком, три человека оказались заблокированными
Александра Краснова / ТАСС Сегодня, 19:47
288
Сегодня, 19:47
288
Фото: Александра Краснова / ТАСС

Торговый центр в Москве затопило кипятком, три человека оказались заблокированными

Несколько десятков человек пострадали в результате прорыва горячего водопровода в торговом центре "Времена года" на Кутузовском проспекте в Москве, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ТАСС.

"В ТЦ "Времена года" произошел прорыв трубы с горячей водой, пострадали несколько десятков человек. На втором этаже есть заблокированные люди", — сказали агентству в экстренных службах.

В экстренных службах также сообщили, что два человека получили ожоги. 

"Ожоги у двух человек, медики оказывают помощь. Три человека заблокированы, к ним направлены сотрудники МЧС", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что у сотрудницы гипермаркета, расположенного в торговом центре, из-за случившегося произошел сердечный приступ.

Троих пострадавших госпитализировали. 

"Прорыв произошел на транзитной трубе МОЭК. Авария произошла на первом этаже здания, которое расположено на западе Москвы, в районе Фили-Давыдково, по адресу: Кутузовский проспект, дом 48, стр. 1", — говорится в сообщении.

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Сегодня, 19:47
288
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