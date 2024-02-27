Торговые павильоны появятся на автобане "Астана-Щучинск"

АО "НК "КазАвтоЖол" анонсировало появление модульных павильонов на автобане по направлению "Астана-Щучинск", передаёт BaigeNews.kz.

Как отметили в дорожники, сейчас на автобане функционируют 28 объектов придорожного сервиса - отели, кафе, теплые санитарные узлы, АЗС и СТО.

В КазАвтоЖоле напомнили, что автобан "Астана-Щучинск" стал первым в Казахстане и был введен в 2009 году. Дорога относится к технической категории І-А и имеет по три полосы движения в каждом направлении. В 2013 году на участке внедрили систему взимания платы. На всей его протяженности были установлены камеры фиксации автомобилей, датчики состояния дорожного полотна, а также датчики скорости и направления ветра.