Торегали Тореали увеличили срок содержания под стражей

Фото: instagram.com/toregalitoreali

Певец Торегали Тореали проведёт под арестом три дополнительных дня. Такое решение приняли в специализированном межрайонном суде по административным правонарушениям Алматы, передаёт BaigeNews.kz.

Сегодня состоялось заседание, на котором артиста привлекли к ответственности по части 1 статьи 613 КоАП - "Невыполнение требований сотрудника полиции".

Суд установил, что 14 июня певец управлял автомобилем в состоянии наркотического опьянения и не выполнил законные требования патрульных об остановке транспортного средства.

Торегали Тореали признали виновным. Ему наложено административное взыскание в виде ареста на трое суток.

Ранее артиста арестовали на 20 суток и лишили водительских прав на семь лет.