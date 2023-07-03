Торегали Тореали получил ещё 15 суток ареста

Фото: instagram.com/toregalitoreali

Певца Торегали Тореали привлекли к административной ответственности ещё за несколько нарушений - разворот через двойную сплошную линию дорожной разметки и невыполнение законных требований сотрудников полиции, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу городского суда Алматы.

Дело рассмотрели в специализированном межрайонном суде по административным правонарушениям Алматы.

"Судом установлено, что 14 июня А., управляя автомобилем, двигаясь по улицам Алматы, совершил разворот через двойную сплошную линию дорожной разметки и не выполнил законные требования сотрудников полиции. В судебном заседании он подтвердил факты, изложенные в материалах дела, и раскаялся. Постановлением суда А. признан виновным в совершении административных правонарушений, предусмотренных частью 3 статьи 596 КоАП и частью 1 статьи 667 КоАП", - сообщили в суде.

Певца привлекли к административному аресту на 15 суток и лишили права управления транспортным средством сроком на шесть месяцев.

Постановление суда не вступило в законную силу.

Ранее суд установил, что 14 июня певец управлял автомобилем в состоянии наркотического опьянения и не выполнил законные требования патрульных об остановке транспортного средства. Торегали Тореали признали виновным. Артиста арестовали на 20 суток и лишили водительских прав на семь лет, а затем ещё на трое суток.