Топовый боксёр отказался пожимать руку друга Головкина перед боем

Шведский боксёр Отто Валлин не стал пожимать руку россиянину Мурату Гассиеву на церемонии взвешивания перед боем, который пройдёт 30-го сентября в Турции, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Championat.com.

"Я здесь не для того, чтобы дружить с ним, а чтобы победить его. Это бокс, а не дружелюбный вечер. Я уважаю Мурата как боксёра. Думаю, что мне надо боксировать с умом. Мне известны его и свои сильные стороны. Я преподам ему урок и буду ждать ошибки противника", — приводит слова Валлина Федерация бокса России.

В общей сложности на счету Гассиева 32 боя, в которых он добыл 30 побед (23 нокаутом) и потерпел одно поражение. Ещё один поединок с участием Мурата был признан несостоявшимся. В активе Валлина 25 побед (14 нокаутом) и одно поражение.

Как отмечает sport.kz, ранее Гассиев тренировался вместе с казахстанским экс-чемпионом мира Геннадием Головкиным под руководством Абеля Санчеса. Боксёры по-прежнему поддерживают дружеские отношения.