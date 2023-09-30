Топовый боксёр отказался пожимать руку друга Головкина перед боем
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Шведский боксёр Отто Валлин не стал пожимать руку россиянину Мурату Гассиеву на церемонии взвешивания перед боем, который пройдёт 30-го сентября в Турции, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Championat.com.
"Я здесь не для того, чтобы дружить с ним, а чтобы победить его. Это бокс, а не дружелюбный вечер. Я уважаю Мурата как боксёра. Думаю, что мне надо боксировать с умом. Мне известны его и свои сильные стороны. Я преподам ему урок и буду ждать ошибки противника", — приводит слова Валлина Федерация бокса России.
В общей сложности на счету Гассиева 32 боя, в которых он добыл 30 побед (23 нокаутом) и потерпел одно поражение. Ещё один поединок с участием Мурата был признан несостоявшимся. В активе Валлина 25 побед (14 нокаутом) и одно поражение.
Как отмечает sport.kz, ранее Гассиев тренировался вместе с казахстанским экс-чемпионом мира Геннадием Головкиным под руководством Абеля Санчеса. Боксёры по-прежнему поддерживают дружеские отношения.
Самое читаемое
- Известную своей стрижкой полицейскую задержали за взятку
- "Строили как для баранов": жители Шымкента замерзают в квартирах по госпрограмме
- Устаю быть главным: мальчик из города Есиль рассказал, как помогает выжить своей семье
- Чуть не побили мировой рекорд: Асем Орынбай и Эдуард Ещенко рассказали о победе на Азиаде
- Иностранный инвестор построит горно-обогатительный комбинат в ВКО за 500 млн долларов