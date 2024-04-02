Микрофинансовую организацию оштрафовали за утечку данных казахстанцев

Минцифры объявило результаты проверки в отношении ТОО "МФО Робокэш.кз", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЦРИАП.

5 марта 2024 года АО "Государственная техническая служба" в открытых источниках обнаружена утечка более 2 млн. персональных данных граждан Республики Казахстан, являющихся клиентами микрофинансовой организации zaimer.kz (ТОО "МФО "Робокэш.кз").

"ГТС проведен анализ утекших данных, установлены личности клиентов ТОО "МФО Робокэш.кз" из числа граждан Казахстана. АО "Национальные информационные технологии" были направлены соответствующие уведомления и рекомендации гражданам посредством мобильного приложения Egov Mobile, а также в личный кабинет портала Egov для предотвращения возможных негативных последствий от доступа к персональным данным преступников. На сегодняшний день в Министерство поступило более 5200 обращений от граждан по данному факту", - сообщили в Минцифры.

Комитетом по информационной безопасности Министерства, совместно с Агентством Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка, проведена внеплановая проверка в отношении ТОО "МФО Робокэш.кз" на предмет соблюдения требованиям законодательства Республики Казахстан о персональных данных и их защите.

"По результатам проверки возбуждено административное дело, ТОО "МФО Робокэш.кз" привлечено к административной ответственности и наложен административный штраф в размере 1000 МРП, в порядке сокращенного производства ТОО "МФО Робокэш.кз" выплачен штраф в размере 500 МРП (1 846 000 тенге) в соответствии с частью четвертой статьи 79 КоАП РК", - отметили в ведомстве.

По указанному случаю граждане вправе обратиться в гражданском порядке в суд для рассмотрения вопроса о возмещении материального или морального вреда причиненного утечкой персональных данных в соответствии со статьей 951 Гражданского кодекса Республики Казахстан.