Только в четырёх областях Казахстана всё городское население имеет доступ к питьевой воде

Вопрос обеспечения населения питьевой водой обсудили в Министерстве индустрии и инфраструктурного развития РК. Только в четырёх регионах страны к услугам водоснабжения имеют доступ 100 процентов городского населения, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В МИИР отметили, что для обеспечения качественной водой выработан план. В 496 селах будут строить системы централизованного водоснабжения, а в 1 037 – за счет средств местного бюджета установят комплексные блок-модули.

По словам заместителя председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Азимбека Налибаева, основной задачей к 2025 году является обеспечить 100 процентов населения качественной питьевой водой. Показатель планируют достигнуть в рамках Национального проекта "Сильные регионы – драйвер развития страны".

"По итогам прошлого года доступ к услугам водоснабжения в стране составил 96 процентов. В том числе, в городах 98,1 процента и в селах - 93 процента. К услугам водоснабжения имеют стопроцентный доступ городское население Северо-Казахстанской, Мангистауской, Атырауской и Кызылординской областей", – сказал Налибаев.

Регионам с низкими показателями обеспеченности выделяются средства на приоритетной основе, что позволяет повысить уровень показателей отстающих регионов.