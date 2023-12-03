Толганай Касымхан добыла для Казахстана второе "золото" юниорского ЧМ-2023 по боксу
Сегодня, 22:48
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 22:48Сегодня, 22:48
193Фото: sports.kz
Казахстанская боксёрша Толганай Касымхан провела финальный поединок на юниорском чемпионате мира-2023 по боксу в Ереване (Армения), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.
В финале в весовой категории до 60 килограммов Касымхан встретилась с россиянкой Кирой Леоновой и одержала победу раздельным решением судей — 3:2. При этом в третьем раунде рефери отсчитал казахстанке нокдаун.
Таким образом, Толганай Касымхан принесла Казахстану второе "золото" на юниорском мировом первенстве: ранее чемпионкой турнира в своей весовой категории стала Аяжан Сыдык (54 кг). Также за золотую медаль у Казахстана сегодня поборется Айсулу Мухит (66 кг), а завтра у парней в финале выступит Нурасыл Тулебек (54 кг).
Самое читаемое
- Жителям Алматы и Шымкента рекомендовали сократить прогулки в субботу
- Меньше времени проводить на свежем воздухе в воскресенье советуют алматинцам
- Двухлетняя девочка-вундеркинд попала в Книгу рекордов Гиннесса
- Зарезал собственного сына: убийство в Шымкенте прокомментировали в полиции
- Проблему моста спустя почти 100 лет решили для сельчан в Акмолинской области