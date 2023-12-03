Толганай Касымхан добыла для Казахстана второе "золото" юниорского ЧМ-2023 по боксу

Казахстанская боксёрша Толганай Касымхан провела финальный поединок на юниорском чемпионате мира-2023 по боксу в Ереване (Армения), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

В финале в весовой категории до 60 килограммов Касымхан встретилась с россиянкой Кирой Леоновой и одержала победу раздельным решением судей — 3:2. При этом в третьем раунде рефери отсчитал казахстанке нокдаун.

Таким образом, Толганай Касымхан принесла Казахстану второе "золото" на юниорском мировом первенстве: ранее чемпионкой турнира в своей весовой категории стала Аяжан Сыдык (54 кг). Также за золотую медаль у Казахстана сегодня поборется Айсулу Мухит (66 кг), а завтра у парней в финале выступит Нурасыл Тулебек (54 кг).