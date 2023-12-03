Казахстан выиграл "первое золото" юниорского чемпионата мира по боксу
Сегодня, 21:34
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Сегодня, 21:34Сегодня, 21:34
105Фото: sports.kz
Казахстанская боксерша Аяжан Сыдык выступила в финале юниорского чемпионата мира-2023 по боксу, который проходит в Ереване (Армения), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.
В финале в весовой категории до 54 килограммов Сыдык встретилась с представительницей Индии Амишей Керкеттой и победила ее единогласным решением судей — 5:0.
Таким образом, Аяжан Сыдык завоевала золотую медаль на мировом первенстве, а ее соперница закончила выступление на турнире с "серебром". Добавим, что для сборной Казахстана это первая награда высшей пробы на турнире. Также в финале ЧМ-2023 страну представят Толганай Касымхан (60 кг) и Айсулу Мухит (66 кг) — у девушек и Нурасыл Тулебек (54 кг) — у парней.
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