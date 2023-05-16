Лента новостей

Токаева проинформировали о работе ЦИК Сегодня, 15:11
135
Сегодня, 15:11
135

Токаева проинформировали о работе ЦИК

Глава государства принял председателя Центральной избирательной комиссии Нурлана Абдирова, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Президент был проинформирован об итогах деятельности Центральной избирательной комиссии по проведению выборов депутатов мажилиса парламента и маслихатов нашей страны.

Нурлан Абдиров также доложил о текущей работе ЦИК по совершенствованию избирательной системы и результатах профессионализации избирательных органов.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 15:11
135
Поделитесь:
Новости партнёров:
Наверх