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Токаева проинформировали о работе Конституционного суда Сегодня, 15:04
193
Сегодня, 15:04
193

Токаева проинформировали о работе Конституционного суда

Глава государства принял председателя Конституционного суда Эльвиру Азимову, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

В ходе встречи президенту была представлена информация о начале работы Конституционного суда, реализации его полномочий, а также о поступивших с 1 января 2023 года обращениях граждан.

Эльвира Азимова рассказала о принятых в конституционное производство обращениях и мерах, планируемых в рамках конституционного контроля.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул важность обеспечения максимальной прозрачности всех стадий конституционного производства, повышения осведомленности граждан о процедуре обращения в Конституционный суд, а также контроля за соблюдением Основного закона страны.

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#Касым-Жомарт Токаев #Эльвира Азимова #Конституционный Суд
BaigeNews.kz
Сегодня, 15:04
193
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