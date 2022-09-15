Токаев заявил о готовности Казахстана провести чемпионат мира по хоккею в 2027 году

Фото: olympics.com

Касым-Жомарт Токаев заявил о готовности Казахстана провести чемпионат мира по хоккею в 2027 году. Об этом Глава государства сообщил во время приёма президента Международной федерации хоккея Люка Тардифа, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Собеседники обсудили перспективы развития и популяризации хоккея, а также проведения крупных международных турниров в нашей стране. Отдельное внимание было уделено возможностям спортивной инфраструктуры.

"В этом контексте Токаев заявил о готовности Казахстана провести чемпионат мира в 2027 году, если заявка нашей страны будет поддержана в ходе голосования, намеченного на май 2023 года. Президент страны подчеркнул, что Международная федерация хоккея никогда в своей истории не проводила чемпионаты высшего уровня в азиатском регионе", - говорится в сообщении.

Касым-Жомарт Токаев рассказал Люку Тардифу о достижениях казахстанского хоккея, принимаемых мерах по развитию отечественного спорта.

Глава государства отметил, что в нашей стране отмечается значительный рост популярности хоккея, увеличивается количество детско-юношеских хоккейных школ и молодежных команд. Сегодня этим видом спорта занимается уже более 14 тысяч человек.