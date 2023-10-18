Токаев выступил с инициативой о создании партнёрской сети в Пекине
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В своей речи на церемонии открытия III Форума международного сотрудничества "Один пояс, один путь" в Пекине президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил с предложением создать Партнёрскую сеть крупных стратегических портов, логистических центров и почтовых хабов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
По словам Главы государства, соединяя Китай, Центральную Азию и Европу, Транскаспийский международный транспортный маршрут может стать "континентальным мостом "Пояса и Пути", вдвое сократив сроки грузоперевозок и существенно снизив транспортные издержки.
"Между Казахстаном и Китаем подписано два межправительственных соглашения по развитию Транскаспийского маршрута. Уверен, в скором времени они принесут ощутимые результаты. Для более эффективной координации наших усилий предлагаю создать Партнёрскую сеть крупных стратегических портов, логистических центров и почтовых хабов. Мы также заинтересованы в налаживании совместного производства транспортных судов и контейнеров. Казахстан готов стать надежным воздушным мостом и удобной гаванью для ведущих авиакомпаний мира, обеспечивая устойчивый трафик пассажиров и грузов", – сказал президент.
По его мнению, большие возможности открывает партнёрство в рамках инициативы "Цифровой Шелковый путь", являющейся новым глобальным проектом.
"Уверен, построение новой модели цифрового и интеллектуального взаимодействия внесет существенный вклад в инновационное развитие наших экономик. В новом десятилетии инициативы "Один пояс, один путь" Казахстан продолжит всецело содействовать достижению общего успеха. Убежден, под вашим мудрым руководством, уважаемый Председатель Си Цзиньпин, КНР добьется еще более грандиозных успехов в созидании новой эпохи Китая на основе концепции общности исторических судеб различных народов", – подытожил своё выступление Касым-Жомарт Токаев.
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