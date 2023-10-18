Токаев выступил с инициативой о создании партнёрской сети в Пекине

В своей речи на церемонии открытия III Форума международного сотрудничества "Один пояс, один путь" в Пекине президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил с предложением создать Партнёрскую сеть крупных стратегических портов, логистических центров и почтовых хабов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

По словам Главы государства, соединяя Китай, Центральную Азию и Европу, Транскаспийский международный транспортный маршрут может стать "континентальным мостом "Пояса и Пути", вдвое сократив сроки грузоперевозок и существенно снизив транспортные издержки.

"Между Казахстаном и Китаем подписано два межправительственных соглашения по развитию Транскаспийского маршрута. Уверен, в скором времени они принесут ощутимые результаты. Для более эффективной координации наших усилий предлагаю создать Партнёрскую сеть крупных стратегических портов, логистических центров и почтовых хабов. Мы также заинтересованы в налаживании совместного производства транспортных судов и контейнеров. Казахстан готов стать надежным воздушным мостом и удобной гаванью для ведущих авиакомпаний мира, обеспечивая устойчивый трафик пассажиров и грузов", – сказал президент.

По его мнению, большие возможности открывает партнёрство в рамках инициативы "Цифровой Шелковый путь", являющейся новым глобальным проектом.