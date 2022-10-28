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  • Токаев выступил на внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ
akorda.kz Сегодня, 18:42
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Фото: akorda.kz

Токаев выступил на внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял участие во внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ. Мероприятие в формате видеоконференции прошло по предложению Республики Армения, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

В саммите также приняли участие премьер-министр Армении Никол Пашинян, президенты Беларуси Александр Лукашенко, Кыргызстана - Садыр Жапаров, России - Владимир Путин, Таджикистана - Эмомали Рахмон и генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась.

В ходе сессии обсуждены результаты работы Миссии ОДКБ, направленной в Армению 15 сентября 2022 года.

Выступая перед участниками сессии, Президент Казахстана отметил, что конфликт следует урегулировать исключительно мирным путем и политико-дипломатическими средствами.

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#ОДКБ #политика #Касым-Жомарт Токаев
BaigeNews.kz
Сегодня, 18:42
144
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