Токаев выразил соболезнования в связи с терактами в Дагестане
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Глава государства Касым-Жомарт Токаев выразил президенту России Владимиру Путину искренние соболезнования и сочувствие в связи с террористическими атаками на православные храмы и синагогу в Дагестане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.
Глава государства предложил содействие в проведении оперативно-розыскной деятельности по линии силовых ведомств.
Как заявил Токаев, Казахстан решительно осуждает это античеловеческое деяние и выступает за развитие многостороннего сотрудничества в борьбе против терроризма под эгидой ООН, ШОС и других авторитетных международных организаций.
По данным МВД Дагестана, 23 июня около 18:00 в Дербенте неизвестные из автоматического оружия обстреляли синагогу и церковь. Здания были сожжены. В Махачкале неизвестные обстреляли пост ДПС, подожгли патрульный автомобиль.
Как сообщает глава Дагестана Сергей Меликов, погибли 15 сотрудников полиции, несколько гражданских, в том числе священнослужитель. Шесть боевиков ликвидированы.
24, 25 и 26 июня объявлены в Дагестане днями траура.
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