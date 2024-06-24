Токаев выразил соболезнования в связи с терактами в Дагестане

Глава государства Касым-Жомарт Токаев выразил президенту России Владимиру Путину искренние соболезнования и сочувствие в связи с террористическими атаками на православные храмы и синагогу в Дагестане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Глава государства предложил содействие в проведении оперативно-розыскной деятельности по линии силовых ведомств.

Как заявил Токаев, Казахстан решительно осуждает это античеловеческое деяние и выступает за развитие многостороннего сотрудничества в борьбе против терроризма под эгидой ООН, ШОС и других авторитетных международных организаций.

По данным МВД Дагестана, 23 июня около 18:00 в Дербенте неизвестные из автоматического оружия обстреляли синагогу и церковь. Здания были сожжены. В Махачкале неизвестные обстреляли пост ДПС, подожгли патрульный автомобиль.

Как сообщает глава Дагестана Сергей Меликов, погибли 15 сотрудников полиции, несколько гражданских, в том числе священнослужитель. Шесть боевиков ликвидированы.

24, 25 и 26 июня объявлены в Дагестане днями траура.