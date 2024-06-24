Теракт в Дагестане: 9 человек погибли, 25 ранены

В результате терактов в Дагестане погибли девять человек (из них семь сотрудников полиции), 25 человек ранены, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на муфтият республики.

По данным МВД республики, 23 июня около 18:00 в Дербенте неизвестные из автоматического оружия обстреляли синагогу и церковь. Здания были сожжены. В церкви убит 66-летний батюшка.

В Махачкале неизвестные обстреляли пост ДПС, подожгли патрульный автомобиль.

В настоящий момент в регионе действует режим контртеррористической операции. По данным МВД Дагестана, в Махачкале ликвидированы четыре боевика. Столкновения полицейских с боевиками продолжаются.

По фактам терактов в Дербенте и Махачкале возбуждены уголовные дела.