Теракт в Дагестане: 9 человек погибли, 25 ранены
Сегодня, 00:20
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Сегодня, 00:20Сегодня, 00:20
124Фото: скриншот видео
В результате терактов в Дагестане погибли девять человек (из них семь сотрудников полиции), 25 человек ранены, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на муфтият республики.
По данным МВД республики, 23 июня около 18:00 в Дербенте неизвестные из автоматического оружия обстреляли синагогу и церковь. Здания были сожжены. В церкви убит 66-летний батюшка.
В Махачкале неизвестные обстреляли пост ДПС, подожгли патрульный автомобиль.
В настоящий момент в регионе действует режим контртеррористической операции. По данным МВД Дагестана, в Махачкале ликвидированы четыре боевика. Столкновения полицейских с боевиками продолжаются.
По фактам терактов в Дербенте и Махачкале возбуждены уголовные дела.
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