Фото: akorda.kz

Глава государства Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования президенту Республики Корея Юн Сок Ёлю, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования Юн Сок Ёлю в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате наводнений и оползней.

"От имени народа Казахстана и от себя лично выражаю соболезнования и слова сочувствия родным и близким погибших в стихийном бедствии. Желаю скорейшего выздоровления пострадавшим и возвращения в семьи пропавших без вести граждан", – говорится в телеграмме.

По данным агентства Yonhap, результате наводнений и оползней из-за сильных дождей погибли 37 человек.