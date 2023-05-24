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akorda.kz Сегодня, 20:09
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Сегодня, 20:09
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Фото: akorda.kz

Токаев встретился с Путиным в Зарядье

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в концертный зал "Зарядье" для участия в пленарном заседании Евразийского экономического форума, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Главу государства встретил президент России Владимир Путин.

Ранее сообщалось о том, что в работе форума планируют участвовать президенты Беларуси и Кыргызстана, с видеообращением выступит председатель Китайской Народной Республики.

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Сегодня, 20:09
380
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