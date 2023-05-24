Токаев встретился с Путиным в Зарядье

Фото: akorda.kz

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в концертный зал "Зарядье" для участия в пленарном заседании Евразийского экономического форума, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Главу государства встретил президент России Владимир Путин.

Ранее сообщалось о том, что в работе форума планируют участвовать президенты Беларуси и Кыргызстана, с видеообращением выступит председатель Китайской Народной Республики.