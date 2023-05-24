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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в Москву для участия в заседании Высшего Евразийского экономического совета, которое состоится 25 мая 2023 года, передаёт BaigeNews.kz.

Сегодня глава государства примет участие в пленарном заседании Евразийского экономического форума "Евразийская интеграция в многополярном мире".

Наряду с лидером Казахстана в работе форума планируют участвовать президент России Владимир Путин, президент Беларуси Александр Лукашенко, президент Кыргызстана Садыр Жапаров, с видеообращением выступит председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин.