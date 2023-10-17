Токаев встретился с премьером госсовета КНР Ли Цяном

Президент Казахстана отметил, что с большим воодушевлением наблюдает за стремительным социально-экономическим развитием Китая.

"Правительство КНР эффективно решает важнейшие задачи по обеспечению устойчивости экономики в условиях мировой турбулентности. Мы высоко оцениваем весомый вклад вашей страны в обеспечение стабильного развития всей мировой экономики. Казахстан традиционно придает исключительное значение укреплению уз дружбы, добрососедства и всестороннего стратегического сотрудничества с Китаем. Казахстан был и остается надёжным стратегическим партнёром и добрым соседом КНР. Сегодня казахско-китайские отношения развиваются быстрыми темпами. Этому способствуют активный политический диалог на высшем уровне, а также слаженная работа правительств двух стран", ─ сказал Касым-Жомарт Токаев.

Глава нашего государства сообщил, что сегодня провел весьма продуктивные переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. Были достигнуты конкретные договорённости по дальнейшему углублению казахско-китайских многогранных отношений.

"В рамках моего визита сегодня подписано девять документов на уровне правительств, более 20 соглашений между бизнесом и различными структурами двух стран. В рамках Года казахстанского туризма в Китае хотел бы отметить высокую значимость соглашений о взаимном безвизовом режиме, о развитии Транскаспийского международного транспортного маршрута, соглашений, которые предусматривают наше взаимодействие в области энергетики", ─ отметил президент.

Ли Цян отметил значимость визита Касым-Жомарта Токаева в КНР в контексте дальнейшего укрепления двусторонних связей.

"Народы Казахстана и Китая объединяет многовековая дружба. В мае в интервью китайскому телевидению вы поделились своими воспоминаниями о годах учёбы и работы в нашей стране, удивив и покорив китайскую аудиторию отличным знанием китайского языка. Я тоже посмотрел интервью. Думаю, что оно дало мощный толчок упрочению дружбы между нашими странами. По итогам вашей встречи с председателем Си были достигнуты важные договорённости, которые служат ориентиром для открытия новую страницу "золотого 30-летия" отношений между нашими странами. Китайская сторона готова вместе с вашими коллегами заниматься практической реализацией договорённостей, достигнутых на высшем уровне, укреплять многовековые узы дружбы и взаимовыгодное сотрудничество", – сказал Ли Цян.

В ходе встречи рассмотрены вопросы укрепления взаимодействия в сферах сельского хозяйства, инвестиций, транспорта и транзита, энергетики, нефтегазохимии, геологоразведки, автомобилестроения, высоких технологий и цифровизации.

Наряду с этим подтверждено обоюдное стремление продолжить сотрудничество по совместному использованию трансграничных рек.