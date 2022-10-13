Токаев встретился с Лукашенко в Астане

Фото: t.me/Борт №1

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на полях саммита СВМДА провёл встречу с Президентом Беларуси Александром Лукашенко, передаёт BaigeNews.kz.

Видео поделился Telegram-канал Борт №1.

Касым-Жомарт Токаев поблагодарил Александра Лукашенко за участие в саммитах СВМДА и СНГ. Глава нашего государства отметил, что Казахстан придает большое значение всестороннему развитию стратегического партнерства с Беларусью.

В ходе беседы президенты обсудили текущее состояние и перспективы дальнейшего укрепления казахско-белорусского многопланового сотрудничества. Особое внимание было уделено активизации торгово-экономического взаимодействия и производственной кооперации.

"Я постоянно говорю членам Правительства, что нужно делать всё возможное с тем, чтобы наращивать торговлю, инвестиционное сотрудничество, содействовать проектам. Надо использовать имеющиеся возможности. С моей стороны будут предприниматься все возможности для продолжения эффективного многостороннего сотрудничества", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

В свою очередь Александр Лукашенко поблагодарил Президента Казахстана за приглашение на саммит, отметив значительный потенциал дальнейшего укрепления СВМДА.

"То, что вы начали развивать организацию СВМДА глобально, это очень правильно", – считает Президент Беларуси.

Лидеры также обменялись мнениями по международной и региональной повестке дня.