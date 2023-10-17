Токаев встретился с главой Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей

Программа официального визита президента Казахстана в Пекин продолжилась встречей с председателем постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжао Лэцзи, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что, опираясь на незыблемые узы многовековой дружбы и взаимной поддержки, Казахстан и Китай выстроили образцовое межгосударственное сотрудничество, которое неизменно укрепляется в духе вечного всестороннего стратегического партнёрства.

"Между нашими странами налажен активный и доверительный политический диалог. Ведётся слаженная системная работа на правительственном и парламентском уровнях. В прошлом году мы дали старт новому "золотому 30-летию" сотрудничества между нашими странами. Сегодня в ходе обстоятельных переговоров с председателем Си Цзиньпином и премьером Госсовета Ли Цяном мы подтвердили взаимный интерес к наращиванию взаимовыгодного сотрудничества. Сегодня Китай – один из ключевых, можно сказать, самых главных торговых партнёров Казахстана, один из крупнейших инвесторов в нашу экономику. Мы намерены довести объём торговли между нашими странами до 40 миллиардов долларов в ближайшей перспективе. В целом на долю Казахстана приходится половина товарооборота Китая со всеми странами Центральной Азии", – сказал глава государства.

Чжао Лэцзи тепло поприветствовал Касым-Жомарта Токаева и отметил поступательное развитие казахско-китайских отношений. Как он подчеркнул, в ходе визита президента Казахстана состоялись плодотворные переговоры с китайской стороной. Кроме того, председатель постоянного комитета ВСНП выразил уверенность в дальнейшем укреплении стратегического партнёрства, углублении взаимовыгодного сотрудничества и двусторонних отношений на новом уровне.

Касым-Жомарт Токаев и Чжао Лэцзи положительно оценили планомерное укрепление межпарламентских отношений Казахстана и Китая, а также подчеркнули плодотворное сотрудничество по широкому спектру двустороннего взаимодействия.