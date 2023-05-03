Токаев встретил в аэропорту Астаны президента Таджикистана

Фото: akorda.kz

Касым-Жомарт Токаев встретил в столичном аэропорту президента Таджикистана Эмомали Рахмона, который прибыл в Казахстан с государственным визитом, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

В воздушной гавани в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.



В рамках визита 4 мая планируется проведение двусторонних переговоров на высшем уровне и подписание ряда важных документов.