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akorda.kz Сегодня, 18:31
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Сегодня, 18:31
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Фото: akorda.kz

Токаев встретил в аэропорту Астаны президента Таджикистана

Касым-Жомарт Токаев встретил в столичном аэропорту президента Таджикистана Эмомали Рахмона, который прибыл в Казахстан с государственным визитом, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

В воздушной гавани в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.
 
В рамках визита 4 мая планируется проведение двусторонних переговоров на высшем уровне и подписание ряда важных документов.

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Сегодня, 18:31
242
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