Токаев: Важно рассмотреть возможность введения "налога на роскошь"

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая на совместном заседании палат Парламента сообщил о возможности введения "налога на роскошь", передаёт Baigenews.kz.

"Для развития цивилизованной торговли предстоит расширить применение розничного налога с адекватными ставками и простыми процедурами. В рамках налоговой реформы важно рассмотреть возможность введения так называемого "налога на роскошь", – сообщил Глава государства в своем Послании народу Казахстана.

Как уточнил президент, налог будет взиматься при приобретении дорогостоящих объектов недвижимости, транспортных средств и не затронет средний класс.