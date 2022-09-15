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t.me/Борт №1 Сегодня, 21:45
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Фото: t.me/Борт №1

Токаев, Путин и Мирзиёев посадили деревья в Самарканде

Президент Казахстана и лидеры государств – членов ШОС посадили деревья в Самарканде, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram Борт№1.

В туристическом центре Silk road Касым-Жомарта Токаева встретил gрезидент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

Silk Road Samarkand ("Великий шелковый путь") - крупнейший в Средней Азии туристический центр, который может обслуживать до двух миллионов туристов в год.

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#политика #ШОС #Касым-Жомарт Токаев #Узбекистан
Сегодня, 21:45
344
Журналист
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