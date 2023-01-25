Токаев провёл заседание Совета безопасности РК

Заседание Совета безопасности Республики Казахстан состоялось в Акорде под председательством Касым-Жомарта Токаева, передаёт BaigeNews.kz.
Рассмотрены вопросы дальнейшего развития Вооружённых сил и социального обеспечения военнослужащих.
Заслушаны доклады министра обороны Руслана Жаксылыкова и руководителей ряда заинтересованных государственных органов.
По итогам заседания Советом безопасности приняты решения, направленные на усиление материально-технического и кадрового обеспечения войск, повышение престижа воинской службы.