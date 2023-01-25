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akorda.kz Сегодня, 18:59
259
Сегодня, 18:59
259
Фото: akorda.kz

Токаев провёл заседание Совета безопасности РК

Заседание Совета безопасности Республики Казахстан состоялось в Акорде под председательством Касым-Жомарта Токаева, передаёт BaigeNews.kz.

Рассмотрены вопросы дальнейшего развития Вооружённых сил и социального обеспечения военнослужащих.

Заслушаны доклады министра обороны Руслана Жаксылыкова и руководителей ряда заинтересованных государственных органов.

По итогам заседания Советом безопасности приняты решения, направленные на усиление материально-технического и кадрового обеспечения войск, повышение престижа воинской службы.

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#совет безопасности #политика #Касым-Жомарт Токаев #вооруженные силы РК
BaigeNews.kz
Сегодня, 18:59
259
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