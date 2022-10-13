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Касым-Жомарт Токаев провёл встречу с Президентом Палестины, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Собеседники рассмотрели перспективы развития взаимодействия между Казахстаном и Палестиной, а также обменялись мнениями об актуальных вызовах и трендах современности.

Президент Казахстана отметил заинтересованность в дальнейшем развитии двусторонних связей.

Махмуд Аббас поблагодарил Касым-Жомарт Токаева за тёплый приём и высокий уровень подготовки саммита. Президент Палестины выразил уверенность в том, что принимаемые на саммите решения и подписываемые документы будут способствовать углублению взаимного сотрудничества.