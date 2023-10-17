Токаев провёл переговоры с Си Цзиньпинем

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и Председатель КНР Си Цзиньпин провели переговоры, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что он с большим удовольствием принял приглашение Си Цзиньпина вновь посетить Китай для участия в 3-м Форуме международного сотрудничества "Один пояс, один путь".

"С первых дней Казахстан твердо поддерживает Вашу глобальную инициативу и активно участвует в ее продвижении. Мы всегда помним, что ровно 10 лет тому назад эта инициатива была изложена в Вашей речи в Астане. Пользуясь случаем, хотел бы поздравить Вас с блестящими результатами в реализации этого мегапроекта и пожелать успешного проведения знакового мероприятия", - сказал Токаев.

Главой государства подчеркнута положительная динамика развития казахско-китайских отношений, отвечающих уровню вечного всестороннего стратегического партнёрства.

"Мы выстроили эффективное межгосударственное взаимодействие по всем направлениям. Мощный импульс комплексному углублению связей придали итоги Вашего государственного визита в Казахстан в сентябре прошлого года, в ходе которого был дан старт новому "золотому 30-летию" сотрудничества между нашими странами. Успешно развивается торговля между нашими государствами. Рост значительный. Продолжается реализация 52 совместных проектов с объемом инвестиций в 21 млрд долларов. 2024 год объявлен Годом казахстанского туризма в Китае, что откроет большие перспективы для этой сферы. Создаются благоприятные условия для взаимного культурно-гуманитарного обмена. Считаю, что у Казахстана и Китая имеется колоссальный потенциал для вывода межгосударственных связей на качественно новый уровень. Пользуясь возможностью, хотел бы пригласить Вас, уважаемый Председатель Си Цзиньпин, посетить Казахстан с государственным визитом в следующем году", ─ сказал Касым-Жомарт Токаев.

Председатель КНР поблагодарил Президента Казахстана за принятие приглашения и отметил важность укрепления взаимовыгодного сотрудничества

"Здоровые, стабильные и динамичные китайско-казахские отношения способны укрепить доверие между двумя странами и решительно содействовать поддержанию мира и стабильности. Независимо от того, как изменится международная ситуация, Китай и Казахстан будут придерживаться своих первоначальных устремлений и помогать друг другу. За годы дружбы наши страны успели выстроить вечное всестороннее стратегическое партнерство. 10 лет назад я впервые инициировал проект "Один пояс, один путь" в Казахстане", − отметил Си Цзиньпин.

Председатель КНР подчеркнул, что Китай полностью поддерживает суверенитет и территориальную целостность Казахстана, а также масштабные реформы, проводимые Касым-Жомартом Токаевым.

В ходе переговоров стороны обсудили вопросы развития всестороннего сотрудничества в торгово-экономической, нефтегазовой, нефтехимической, энергетической, финансовой, транспортно-транзитной сферах, а также в атомной промышленности, машиностроении и туризме, электронной коммерции и высоких технологиях.

Лидерами подчеркнута важность реализации совместных инвестиционных проектов и создания условий для взаимного культурного обогащения. Кроме того, состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня.

Ранее сообщалось, Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл с официальным визитом в Китайскую Народную Республику.