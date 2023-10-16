Токаев прибыл с официальным визитом в Китай

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл с официальным визитом в Китайскую Народную Республику, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.



В аэропорту Пекина главу государства встретили министр промышленности и информации КНР Цзинь Чжуанлун и другие официальные лица. У трапа самолета была выстроена рота почётного караула.

В ходе двухдневного официального визита президент Казахстана проведёт переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, премьером Госсовета КНР Ли Цяном и председателем постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжао Лэцзи, а также примет участие в III Форуме высокого уровня "Один пояс, один путь".



Кроме того, Касым-Жомарт Токаев примет участие в торжественной церемонии открытия бюста Абу Насра Аль-Фараби на территории Пекинского университета языка и культуры.



Программа визита также предусматривает ряд встреч с руководителями крупнейших компаний Китая.