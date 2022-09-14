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akorda.kz Сегодня, 19:59
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Фото: akorda.kz

Токаев проводил Си Цзиньпина в аэропорт

Завершился государственный визит председателя КНР в Казахстан, передаёт BaigeNews.kz.

В аэропорту Си Цзиньпина проводил президент Касым-Жомарт Токаев.

Фото, сделанные у трапа самолёта, публикует Telegram-канал Борт №1.

В Нур-Султане стороны обсудили перспективы наращивания сотрудничества в транспортно-логистической и агропромышленной сферах, а также рассмотрели вопрос использования трансграничных водных ресурсов.

По итогам переговоров главы государств подписали совместное заявление по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между Республикой Казахстан и Китайской Народной Республикой.

Токаев наградил коллегу орденом "Алтын Қыран".

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#Си Цзиньпин #аэропорт #политика
Сегодня, 19:59
150
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