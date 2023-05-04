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Токаев проводил Эмомали Рахмона в аэропорту Астаны Сегодня, 18:55
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Сегодня, 18:55
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Токаев проводил Эмомали Рахмона в аэропорту Астаны

Касым-Жомарт Токаев в аэропорту Астаны тепло попрощался с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, завершившим государственный визит в Казахстан, передаёт BaigeNews.kz.

Кадры церемонии опубликованы в Telegram-канале Акорды.

 

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Сегодня, 18:55
362
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