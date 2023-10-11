Токаев призвал открывать дорогу нашим спортсменам, а не полагаться на легионеров

Ключевой задачей является повышение уровня подготовки национальных сборных. Об этом сказал Глава государства Касым-Жомарт Токаев на встрече с призёрами Азиатских игр, передаёт BaigeNews.kz.

По мнению Президента, важно создать современную инфраструктуру подготовки атлетов с точки зрения спортивной медицины и фармакологического обеспечения.

Ключевую роль, по его словам здесь призван сыграть Национальный университет спорта, строительство которого нужно ускорить.

"Требуется усиление подготовки спортивных судей мирового уровня. Также необходимо повысить заработную плату и принять дополнительные меры социальной поддержки для тренеров и других спортивных специалистов", - добавил он.

Токаев отдельно остановился на вопросах подготовки спортивного резерва. Он отметил, что Правительство и акимы должны создать благоприятные условия для продвижения одаренных и перспективных атлетов.