Токаев призвал открывать дорогу нашим спортсменам, а не полагаться на легионеров
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Ключевой задачей является повышение уровня подготовки национальных сборных. Об этом сказал Глава государства Касым-Жомарт Токаев на встрече с призёрами Азиатских игр, передаёт BaigeNews.kz.
По мнению Президента, важно создать современную инфраструктуру подготовки атлетов с точки зрения спортивной медицины и фармакологического обеспечения.
Ключевую роль, по его словам здесь призван сыграть Национальный университет спорта, строительство которого нужно ускорить.
"Требуется усиление подготовки спортивных судей мирового уровня. Также необходимо повысить заработную плату и принять дополнительные меры социальной поддержки для тренеров и других спортивных специалистов", - добавил он.
Токаев отдельно остановился на вопросах подготовки спортивного резерва. Он отметил, что Правительство и акимы должны создать благоприятные условия для продвижения одаренных и перспективных атлетов.
"У нас достаточно таких ребят, готовых трудиться с полной самоотдачей для достижения выдающихся результатов. Следует открывать дорогу нашим спортсменам, а не полагаться на легионеров. Крайне важно обеспечить прозрачность и объективность отбора, исключив любые формы фаворитизма и необъективности. Только лучшие из лучших должны представлять нашу страну на международных первенствах. Принцип справедливости и честной конкуренции должен стоять в отечественном спорте во главе угла, – подчеркнул Президент.
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