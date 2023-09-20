Токаев призвал ООН cоздать Международное агентство по биологической безопасности

Президент Касым-Жомарт Токаев призвал ООН запустить процесс создания Международного агентства по биологической безопасности, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

"COVID-19 болезненно продемонстрировал нашу уязвимость перед будущими биологическими рисками и угрозами. Казахстан обращается к генеральному секретарю и председателю данной Ассамблеи с призывом запустить процесс создания Международного агентства по биологической безопасности", - сказал Токаев, выступая на Общих дебатах 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке,.

Он отметил, что 30 лет назад Казахстан добровольно отказался от четвертого по величине унаследованного ядерного арсенала, и логика ядерной повестки дня должна быть пересмотрена.

"Только взаимное доверие и сотрудничество между ядерными державами на пути к миру, свободному от ядерного оружия, могут обеспечить глобальную стабильность. В этой связи Казахстан заявляет о своей неизменной приверженности Договору о запрещении ядерного оружия. Мы поддерживаем развитие новых механизмов в области разоружения и нераспространения. Стратегический план полного отказа от ядерного оружия к 2045 году вполне может стать самым значительным вкладом нынешнего поколения лидеров в обеспечение глобальной безопасности", - сказал президент РК.