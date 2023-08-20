Токаев приземлился во Вьетнаме
Сегодня, 17:34
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Сегодня, 17:34Сегодня, 17:34
122Фото: Акорда
Президент Касым-Жомарт Токаев прибыл с официальным визитом в Социалистическую Республику Вьетнам, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
В международном аэропорту Ханоя "Ной Бай" главу государства встретил руководитель офиса президента Вьетнама Ле Кхань Хай и другие высокопоставленные лица.
В рамках визита запланированы переговоры на высшем уровне, а также ряд встреч с представителями деловых кругов.
Фото: Акорда
Видео: Акорда
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