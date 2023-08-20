Токаев приземлился во Вьетнаме

Президент Касым-Жомарт Токаев прибыл с официальным визитом в Социалистическую Республику Вьетнам, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

В международном аэропорту Ханоя "Ной Бай" главу государства встретил руководитель офиса президента Вьетнама Ле Кхань Хай и другие высокопоставленные лица.



В рамках визита запланированы переговоры на высшем уровне, а также ряд встреч с представителями деловых кругов.

Фото: Акорда