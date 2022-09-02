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akorda.kz Сегодня, 13:07
89
Фото: akorda.kz

Токаев принял верительные грамоты у послов пяти государств

В Акорде состоялась церемония вручения верительных грамот президенту Казахстана чрезвычайными и полномочными послами пяти государств, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Верительные грамоты вручили послы Ливии — Аладдин Абдулсалам Лехуайк, Кувейта — Омар Ахмед Мухаммед Мурад Аль-Кандари, Словакии — Роберт Кирнаг, Алжира — Камал Фениш и Кении — Бенсон Генри Оума Огуту. 

"Касым-Жомарт Токаев поздравил дипломатов с началом их официальной миссии и выразил уверенность, что они внесут вклад в развитие двусторонних отношений с нашей страной. Глава государства подчеркнул, что Казахстан проводит мирную и открытую внешнюю политику, направленную на развитие дружественных и взаимовыгодных отношений", — говорится в сообщении Акорды.

В завершение президент отметил наличие возможностей для реализации совместных проектов в различных направлениях и заявил о поддержке со стороны казахстанского правительства в выполнении их обязательств в нашей стране.

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Видео: t.me/bort_01
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#Президент Казахстана #посол #Акорда
Сегодня, 13:07
89
Журналист

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