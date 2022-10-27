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Токаев принял в Акорде президентов Таджикистана и Узбекистана Сегодня, 16:37
173

Токаев принял в Акорде президентов Таджикистана и Узбекистана

Касым-Жомарт Токаев встретил прибывших в Казахстан президентов Таджикистана Эмомали Рахмона и Узбекистана Шавката Мирзиёева, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал Борт №1.

Рахмон и Мирзиёев примут участие во встрече глав государств Центральной Азии и президента Европейского совета.

 

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#политика #Акорда #Касым-Жомарт Токаев
BaigeNews.kz
Сегодня, 16:37
173
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