Токаев принял председателя правления SOVICO Group

Президент сообщил о готовности Казахстана создать необходимые условия для инвестиционной деятельности SOVICO Group в нашей стране.

"Мы приветствуем вашу деловую активность в Казахстане. Я уверен, что мы сможем определить области взаимного сотрудничества", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

По его мнению, данные меры послужат ещё одним стимулом для активизации деловых отношений между Казахстаном и Вьетнамом.

В ходе встречи рассмотрены наиболее перспективные направления взаимодействия, включая сотрудничество в транспортно-логистической, финансовой и горнорудной сферах.