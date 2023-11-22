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Токаев принял председателя правления SOVICO Group

Сегодня, 18:56
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akorda.kz Сегодня, 18:56
Сегодня, 18:56
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Фото: akorda.kz

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял председателя правления SOVICO Group Нгуен Тхань Хунга. Глава государства, приветствуя гостя, с теплотой вспомнил свой официальный визит во Вьетнам в августе. Достигнутые в ходе визита договорённости придали дополнительный импульс расширению двустороннего сотрудничества и открытию новых областей взаимовыгодной кооперации, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Президент сообщил о готовности Казахстана создать необходимые условия для инвестиционной деятельности SOVICO Group в нашей стране.

"Мы приветствуем вашу деловую активность в Казахстане. Я уверен, что мы сможем определить области взаимного сотрудничества", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

По его мнению, данные меры послужат ещё одним стимулом для активизации деловых отношений между Казахстаном и Вьетнамом.

В ходе встречи рассмотрены наиболее перспективные направления взаимодействия, включая сотрудничество в транспортно-логистической, финансовой и горнорудной сферах.

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