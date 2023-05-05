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Акорда Сегодня, 12:06
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Сегодня, 12:06
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Фото: Акорда

Токаев примет участие в праздновании Дня защитника Отечества

Сегодня глава государства Касым-Жомарт Токаев примет участие в праздничном мероприятии, посвященном Дню защитника Отечества, передаёт BaigeNews.kz

Об этом сообщила пресс-служба Акорды и опубликовала в официальном Телеграм-канале видео подготовки к празднованию.

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Сегодня, 12:06
214
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