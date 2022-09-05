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t.me/bort_01 Сегодня, 11:22
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Фото: t.me/bort_01

Токаев прибыл в Костанайскую область

Президент Касым-Жомарт Токаев прибыл в Костанайскую область, где сейчас бушуют лесные пожары, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды. 

"Президент Касым-Жомарт Токаев с рабочей поездкой прибыл в Костанайскую область, в ходе которой оценит ход работ по ликвидации природных пожаров в Аулиекольском районе", - говорится в сообщении.

Напомним, по данным пресс-службы МЧС РК, пожар начался второго сентября в 15:10 в 20 километрах от села Казанбасы, на территории Басаманского учреждения лесного хозяйства. Из-за ветра огонь распространился на хвойные насаждения соседнего лесного массива "Семиозерное УЛХ".

Накануне глава МЧС сообщил, что не исключает версию умышленного поджога в Костанайской области, где лесные пожары перекинулись на населённые пункты. 

Организована работа Координационного центра волонтеров в связи с пожарами в Костанайской области.

Пострадавшим от пожаров костанайцам будет оказана психологическая помощь.

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#визит #Токаев #Пожар #Костанайская область
Сегодня, 11:22
100
Журналист

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