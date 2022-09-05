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  • Пострадавшим от пожаров костанайцам будет оказана психологическая помощь
pixabay.com Сегодня, 11:04
108
Фото: pixabay.com

Пострадавшим от пожаров костанайцам будет оказана психологическая помощь

Союз психологов выразил готовность оказать помощь костанайцам, пострадавшим от стихийного бедствия, сообщает BaigeNews.kz.

Помощь будет оказана в формате онлайн.

Как отметила председатель Союза психологов Гульзат Асанова, по истечении нескольких дней, когда пройдёт состояние шока, потребность в психологической поддержке будет наиболее востребованной.

Поэтому психологи Союза приняли решение провести безвозмездную акцию по психологической поддержке пострадавших и супервизии (консультирование) для специалистов.

Подобную акцию эта организация проводила во время чрезвычайного положения, имевшего место в связи с январскими событиями.

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#помощь #психологическая помощь
Сегодня, 11:04
108
Журналист

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