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  • Не исключён поджог – глава МЧС о пожарах в Костанайской области
МЧС РК Сегодня, 04:53
135
Фото: МЧС РК

Не исключён поджог – глава МЧС о пожарах в Костанайской области

Версию умышленного поджога в Костанайской области, где лесные пожары перекинулись на населённые пункты, не исключил министр по чрезвычайным ситуациям РК Юрий Ильин, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на 24.kz.

"Рассматриваются различные версии. Мы на данное время исключаем версию природного пожара, возникшего в результате грозовых разрядов, которых не было. А остальные, все версии, начиная от неосторожного обращения с огнём, до умышленного", - сказал министр на брифинге в оперативном штабе в Костанайской области. 

Сообщалось, что Генпрокуратура начала досудебные расследования по факту природных пожаров в Аулиекольском, Узункольском и Карабалыкском районах Костанайской области. В результате лесных пожаров уничтожено полностью 98 домов, ещё 10 - повреждены, погиб один человек − житель села Аманкарагай, 10 человек пострадали.

Напомним, природный пожар в Костанайской области начался 2 сентября в 15:10 в 20 километрах от села Казанбасы на территории Басаманского учреждения лесного хозяйства. Из-за ветра огонь распространился на хвойные насаждения соседнего лесного массива.

По состоянию на 4 сентября площадь пожара превысила 43 тысячи гектаров. Общая площадь лесного хозяйства в области - 107 257 гектаров. В регионе объявлен режим чрезвычайной ситуации местного масштаба.
 
Для пострадавших от лесных пожаров построят 91 дом до конца октября, пообещал аким региона Архимед Мухамбетов.  
 
312 тонн гуманитарной помощи для пострадавших и эвакуированных жителей Костанайской области собрали члены партии Amanat. Это продукты питания, тёплая одежда, средства личной гигиены, постельные принадлежности, бытовая техника и строительные материалы. 145 тонн груза уже едет в Костанайскую область. Транспорт с гуманитарной помощью отправили аманатовцы столицы, Акмолинской, Атырауской, Актюбинской, Северо-Казахстанской областей. Из Алматы грузовики выедут уже этой ночью.
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#Пожар #мчс #расследование #костанай
Сегодня, 04:53
135
Журналист

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