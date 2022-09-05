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Не исключён поджог – глава МЧС о пожарах в Костанайской области
Версию умышленного поджога в Костанайской области, где лесные пожары перекинулись на населённые пункты, не исключил министр по чрезвычайным ситуациям РК Юрий Ильин, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на 24.kz.
"Рассматриваются различные версии. Мы на данное время исключаем версию природного пожара, возникшего в результате грозовых разрядов, которых не было. А остальные, все версии, начиная от неосторожного обращения с огнём, до умышленного", - сказал министр на брифинге в оперативном штабе в Костанайской области.
Сообщалось, что Генпрокуратура начала досудебные расследования по факту природных пожаров в Аулиекольском, Узункольском и Карабалыкском районах Костанайской области. В результате лесных пожаров уничтожено полностью 98 домов, ещё 10 - повреждены, погиб один человек − житель села Аманкарагай, 10 человек пострадали.
Напомним, природный пожар в Костанайской области начался 2 сентября в 15:10 в 20 километрах от села Казанбасы на территории Басаманского учреждения лесного хозяйства. Из-за ветра огонь распространился на хвойные насаждения соседнего лесного массива.
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