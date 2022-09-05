Организована работа Координационного центра волонтеров в связи с пожарами в Костанайской области

Фото: ladoga-news.ru

В связи с пожарами в Костанайской области Центр поддержки гражданских инициатив совместно с республиканским фронт-офисом Birgemiz и Национальной волонтерской сетью организовал работу республиканского координационного центра волонтеров, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал Министерства информации и общественного развития РК.

На базе ЦПГИ проводится консультационная, информационная и организационная помощь.

В координационный центр могут обращаться жители Костанайской области, пострадавшие от пожара и волонт`ры, готовые помочь нуждающимся людям.

"Очень много семей остались без крова в Костанайской области. Люди нуждаются в любой помощи. Сейчас мы возобновили работу координационного центра волонтёров. Мы призываем всех неравнодушных казахстанцев помочь пострадавшим от пожара и оказать помощь", - отметили в республиканском Координационном центре волонтёров.

Для оказания помощи казахстанцы могут обращаться по следующим номерам:

+77778097007

+77087064242

+77018963227

Также работает Telegram-чат @eriktiler_kaz.