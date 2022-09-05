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  • Организована работа Координационного центра волонтеров в связи с пожарами в Костанайской области
ladoga-news.ru Сегодня, 09:00
135
Фото: ladoga-news.ru

Организована работа Координационного центра волонтеров в связи с пожарами в Костанайской области

В связи с пожарами в Костанайской области Центр поддержки гражданских инициатив совместно с республиканским фронт-офисом Birgemiz и Национальной волонтерской сетью организовал работу республиканского координационного центра волонтеров, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал Министерства информации и общественного развития РК. 

На базе ЦПГИ проводится консультационная, информационная и организационная помощь.

В координационный центр могут обращаться жители Костанайской области, пострадавшие от пожара и волонт`ры, готовые помочь нуждающимся людям.

"Очень много семей остались без крова в Костанайской области. Люди нуждаются в любой помощи. Сейчас мы возобновили работу координационного центра волонтёров. Мы призываем всех неравнодушных казахстанцев помочь пострадавшим от пожара и оказать помощь", - отметили в республиканском Координационном центре волонтёров.

Для оказания помощи казахстанцы могут обращаться по следующим номерам:
+77778097007
+77087064242
+77018963227
Также работает Telegram-чат @eriktiler_kaz.

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#волонтер #Костанайская область #Пожар
Сегодня, 09:00
135
Журналист

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