  • 18 Августа, 10:06
  • BAIGENEWS

Токаев прибыл в Алматы

Сегодня, 09:35
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Акорда Сегодня, 09:35
Сегодня, 09:35
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Фото: Акорда

Президент Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочей поездкой в Алматы, передаёт BaigeNews.kz.

В рамках поездки Глава государства ознакомится с гидротехнической инфраструктурой города и посетит ряд социальных объектов.

Кроме того, Президент проведет совещание по вопросам социально-экономического развития Алматы с участием членов Правительства.

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