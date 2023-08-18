Токаев прибыл в Алматы
Сегодня, 09:35
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Сегодня, 09:35Сегодня, 09:35
118Фото: Акорда
Президент Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочей поездкой в Алматы, передаёт BaigeNews.kz.
В рамках поездки Глава государства ознакомится с гидротехнической инфраструктурой города и посетит ряд социальных объектов.
Кроме того, Президент проведет совещание по вопросам социально-экономического развития Алматы с участием членов Правительства.
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