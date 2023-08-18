Токаев прибыл в Алматы

Президент Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочей поездкой в Алматы, передаёт BaigeNews.kz.

В рамках поездки Глава государства ознакомится с гидротехнической инфраструктурой города и посетит ряд социальных объектов.

Кроме того, Президент проведет совещание по вопросам социально-экономического развития Алматы с участием членов Правительства.