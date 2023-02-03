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t.me/aqorda_resmi Сегодня, 11:39
186
Сегодня, 11:39
186
Фото: t.me/aqorda_resmi

Токаев прибыл с рабочей поездкой в Жамбылскую область

Глава государства прибыл с рабочей поездкой в Жамбылскую область, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Касым-Жомарт Токаев планирует посетить ряд предприятий агропромышленного комплекса и ознакомиться с деятельностью социальных объектов региона.

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#Токаев #рабочая поездка #Жамбылская область
BaigeNews.kz
Сегодня, 11:39
186
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