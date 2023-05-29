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Токаев прибыл с рабочей поездкой в Северо-Казахстанскую область Сегодня, 11:29
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Сегодня, 11:29
181

Токаев прибыл с рабочей поездкой в Северо-Казахстанскую область

Президент Казахстана прибыл с рабочей поездкой в Северо-Казахстанскую область, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

 Глава государства ознакомится с ходом посевных работ и проведет встречи с аграриями, а также посетит ряд социальных объектов.

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Сегодня, 11:29
181
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