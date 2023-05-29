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Сегодня, 10:22
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343Фото: РБК
Акорда опубликовала график рабочих мероприятий Токаева на этой неделе
Сегодня Касым-Жомарт Токаев посетит с рабочей поездкой Северо-Казахстанскую область, передаёт BaigeNews.kz. Глава государства ознакомится с ходом посевных работ и проведет встречи с аграриями, а также посетит ряд социальных объектов.
30 мая президент в Акорде примет верительные грамоты у послов ряда государств.
2 июня Касым-Жомарт Токаев планирует участвовать во втором саммите "Центральная Азия – Европейский Союз", который состоится в городе Чолпон-Ата (Кыргызская Республика), сообщает Акорда.
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