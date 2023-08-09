  • 9 Августа, 11:51
  • BAIGENEWS

Токаев прибыл с рабочей поездкой в Экибастуз

Сегодня, 11:10
АВТОР
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архив Акорды Сегодня, 11:10
Сегодня, 11:10
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Фото: архив Акорды

Токаев прибыл с рабочей поездкой в Павлодарскую область, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Президент начнёт поездку с посещения Экибастузской ТЭЦ.

Он также посетит ряд промышленных, социальных объектов региона.

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