Токаев прибыл с рабочей поездкой в Экибастуз

Токаев прибыл с рабочей поездкой в Павлодарскую область, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Президент начнёт поездку с посещения Экибастузской ТЭЦ.



Он также посетит ряд промышленных, социальных объектов региона.