Токаев прибыл с рабочей поездкой в Экибастуз
Сегодня, 11:10
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Сегодня, 11:10Сегодня, 11:10
124Фото: архив Акорды
Токаев прибыл с рабочей поездкой в Павлодарскую область, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
Президент начнёт поездку с посещения Экибастузской ТЭЦ.
Он также посетит ряд промышленных, социальных объектов региона.
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