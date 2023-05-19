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akorda.kz Сегодня, 08:57
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Сегодня, 08:57
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Фото: akorda.kz

Токаев прибыл на саммит "Центральная Азия – Китай"

Президент Касым-Жомарт Токаев прибыл в Центр международных конференций для участия в саммите "Центральная Азия – Китай",  передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды. 

Главу государства встретил председатель КНР Си Цзиньпин.

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Сегодня, 08:57
297
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