Токаев предложил вручить президенту Турции высший орден Тюркского мира

Президент Казахстана предложил вручить президенту Турции высший орден Тюркского мира, выступая на саммите Организации тюркских государств в Самарканде, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал на БОРТ №1.

"Наше единство крепнет с каждым днём. Благодаря этому значительно возрос политический авторитет Тюркского мира на международной арене. В прошлом году в Организации тюркских государств председательствовал высокоуважаемый господин Реджеп Тайип Эрдоган, который внёс значительный вклад в повышение авторитета Организации и усиление её влияния. Пользуясь случаем, хотел вы высказать своему другу и коллеге господину Эрдогану искреннюю благодарность.

Уверен, что братская Турция, которая в следующем году отметит столетие провозглашения Республики, продолжит вносить свой вклад в укрепление нашего сотрудничества. В связи с этим хотел бы предложить вручить г-ну Реджепу Тайипу Эрдогану Высший орден Тюркского мира. Это предложение нашло единодушную поддержку, за что я выражаю всем признательность", - сказал Токаев.