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  • Токаев предложил катарцам инвестировать в проекты АПК, нефтехимии и энергетики РК
t.me/bort_01 Сегодня, 12:08
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Фото: t.me/bort_01

Токаев предложил катарцам инвестировать в проекты АПК, нефтехимии и энергетики РК

Лидеры Казахстана и Катара провели переговоры в расширенном формате, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Стороны обстоятельно обсудили состояние и перспективы развития казахско-катарских отношений, уделив особое внимание перспективам торгово-экономического, инвестиционного и культурно-гуманитарного сотрудничества.

Президент Казахстана отметил, что рассматривает Катар в качестве авторитетного члена международного сообщества, играющего важную роль на мировой арене.

Главы государств подтвердили взаимное стремление к укреплению торгово-экономических связей. Касым-Жомарт Токаев заявил о готовности оказать всяческую поддержку катарским компаниям и пригласил их принять активное участие в реализации совместных инвестиционных проектов в нашей стране. В частности, он указал на наличие возможностей в сферах сельского хозяйства, энергетики, нефтехимии, горнодобывающей промышленности, финансов.

Президент отметил, что в следующем году Казахстан и Катар отметят 30-летнюю годовщину установления дипломатических отношений.

"Это знаковая веха. За этот период мы установили тесное межгосударственное сотрудничество. Налажен конструктивный политический диалог, основанный на узах традиционной дружбы и прочного партнёрства. Ярким свидетельством этому являются построенные в Астане мечеть "Аль-Фараби" и образовательный центр имени шейха Тамима. Кроме того, недавно начато строительство перинатального центра в селе Отеген батыр Алматинской области. Мы всегда будем помнить о всесторонней поддержке и вкладе Государства Катар в развитие нашей страны. Готовы и впредь укреплять казахско-катарские отношения", – заявил Токаев.

В свою очередь шейх Тамим бен Хамад Аль Тани выразил Касым-Жомарту Токаеву признательность за тёплое гостеприимство и поздравил его с предстоящими Днём Республики.

Лидер Катара заявил о приверженности дальнейшему развитию всесторонних связей с Казахстаном, подчеркнув необходимость активизации работы двусторонней межправительственной комиссии. Он также высказался за продолжение работы в рамках многосторонних структур, в том числе по линии СВМДА.

В рамках государственного визита Эмира Катара шейха Тамима бен Хамада Аль Тани в Казахстан были подписаны следующие документы:

  • Протокол о внесении изменений в Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Государства Катар об освобождении от визовых требований для владельцев дипломатических и специальных паспортов;
  • Соглашение о поощрении и взаимной защите инвестиций между Правительством Республики Казахстан и Правительством Государства Катар;
  • Соглашение между Министерством науки и высшего образования Республики Казахстан и Министерством образования и высшего образования Государства Катар о сотрудничестве в высшего образования и научных исследований;
  • Соглашение об установлении побратимских отношений между акиматом города Астана и муниципалитетом города Доха;
  • Меморандум о взаимопонимании в сфере торговли между Министерством торговли и интеграции Республики Казахстан и Министерством торговли и индустрии Государства Катар;
  • Соглашение о взаимопонимании по вопросам взаимного сотрудничества в области здравоохранения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Государства Катар;
  • Меморандум о взаимопонимании между Министерством сельского хозяйства Республики Казахстан и Министерством муниципалитета Государства Катар по сотрудничеству в области сельского хозяйства;
  • Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между Институтом метрологии и стандартизации Министерством торговли и интеграции Республики Казахстан и Генеральной организацией стандартизации Государства Катар;
  • Первая исполнительная программа в области спорта между Министерством культуры и спорта Республики Казахстан и Министерством спорта и молодежи Государства Катар на 2023-2025 годы;
  • Программа в области культуры и искусства между Министерством культуры и спорта Республики Казахстан и Министерством культуры Государства Катар на 2023-2025 годы;
  • Меморандум о взаимопонимании, о сотрудничестве в области туризма и маркетинговых мероприятий между Министерством культуры и спорта Республики Казахстан и Катарским национальным советом по туризму Государства Катар;
  • Меморандум о сотрудничестве по подготовке дипломатов между Академией госуправления при Президенте Республики Казахстан и Института дипломатии Министерства иностранных дел Государства Катар.
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#официальный визит #Катар #Акорда #Президент Казахстана
Журналист
Сегодня, 12:08
489
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